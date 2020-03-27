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Flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerler 14 günlük karantina uygulamasına uygun şekilde celp ve terhis sisteme göre uyulacak.
27.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerler 14 günlük karantina uygulamasına uygun şekilde celp ve terhis sisteme göre uyulacak.
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Kaynak: DHA