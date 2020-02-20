20.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:59

flash!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, araran bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA