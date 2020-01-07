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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

07.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:09
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THY Genel Müdürü : Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır.

Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız  ile ilgili  bilgi alabilirsiniz.


Kaynak: DHA
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