20.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:57

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Adalar ilçemizdeki tüm atların; Ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için, faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına" karar verildiğini açıkladı

Kaynak: DHA