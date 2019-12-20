20.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:55

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ruam, bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan; insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçemizde gerekli bütün tedbirler alınmıştır" dedi.

Kaynak: DHA