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FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullandığı belirlenen aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

26.11.2019 08:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:07
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FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullandığı belirlenen aralarında aktif ve ihraç polis memuru, ihraç binbaşı, ihraç öğretmenlerin bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı yürütülen operayonda 15 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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