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Flash!!İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Bakanlığımıza ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmiş; ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınmış, analiz edilmek üzere Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir.

06.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:48
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü: Bakanlığımıza ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmiş; ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınmış, analiz edilmek üzere Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir.


Kaynak: DHA
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