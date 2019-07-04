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DHA: Kurucusu Mehmet Aydın'ın firarisi olduğu 48 sanıklı 'Çiftlik Bank' davasında tutuklu iki sanık tahliye edildi.
DHA: Kurucusu Mehmet Aydın'ın firarisi olduğu 48 sanıklı 'Çiftlik Bank' davasında tutuklu iki sanık tahliye edildi. Davanın tutuklu Sanığı kalmadı.
Kaynak: DHA
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