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DHA: Kurucusu Mehmet Aydın'ın firarisi olduğu 48 sanıklı 'Çiftlik Bank' davasında tutuklu iki sanık tahliye edildi.

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DHA: Kurucusu Mehmet Aydın'ın firarisi olduğu 48 sanıklı 'Çiftlik Bank' davasında tutuklu iki sanık tahliye edildi. Davanın tutuklu Sanığı kalmadı.


Kaynak: DHA
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