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DHA: İBB: (FSM'deki çalışma) Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kullanım ücretlerinin düşürülmesi talep edilecektir.

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DHA: İBB: (FSM'deki çalışma) Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin kullanım ücretlerinin düşürülmesi talep edilecektir.


Kaynak: DHA
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