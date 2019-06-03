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DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak kendi halkı yanında, tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor.
DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak kendi halkı yanında, tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor
Kaynak: DHA
Temizlik aracı varillerin üzerine düştü! Kimyasal maddeden etkilen köpek için mahalleli seferber oldu