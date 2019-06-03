DHA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak kendi halkı yanında, tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor



Kaynak: DHA