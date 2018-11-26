Son Dakika! İstanbul'da Askeri Helikopter Düştü: 4 Asker Şehit Oldu, 1 Asker Yaralı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşen askeri helikopterde 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre Skorsky tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahalle arasında düştü. Helikopterin eğitim uçuşu için Samandıra'dan saat 10.32'de havalandığı ve yine Samandıra'ya iniş yapacağı öğrenildi.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın saat 11.00'de geldiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanlığına bağlı Samandıra Kışlası'nda Hava Alayı'na ait eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin bilinemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyledi.

Yerlikaya, "4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılarayönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindekiçalışma devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Mahallemize ve hepimize geçmiş olsun" dedi.

BAKAN AKAR İNCELEME YAPACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi. Bakan Akar ve Vali Yerlikaya olay yerinde incelemeler yaptı. Akar, "11.02'de helikopterle irtibat kesilmiş. Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmişlerdir. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir. " ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlattı.

Olay yerinden görüntüler;