Son Dakika! Ticaret Bakanlığı: Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun Tek Başına Ekmek Fiyatı Belirleme Yetkisi Bulunmamaktadır

Son Dakika! Ticaret Bakanlığı: Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun Tek Başına Ekmek Fiyatı Belirleme Yetkisi Bulunmamaktadır

Son dakika! Ticaret Bakanlığı, "Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Son Dakika! Ticaret Bakanlığı: Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun Tek Başına Ekmek Fiyatı Belirleme Yetkisi Bulunmamaktadır

Ticaret Bakanlığı'ndan dün açıklanan ekmek zammı ile ile ilgili bir açıklama geldi. Bakanlık, "Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et