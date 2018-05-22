Altının Gramı 193 Lirayı Aşarak Rekor Tazeledi

Dün dolar kurundaki değer kazançlarından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Altının gramı 193,7 liraya yükselirken çeyrek altın ise 316 lirayı geçti.

"DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ALTIN FİYATINI BASKI ALTINA ALIYOR"

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatının, 192 lira seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Uluslararası piyasalarda artan dolar talebinin yurt içinde dolar kurunun yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, dolar endeksinin güçlü duruşu ve küresel risk endişelerinin azalmasının ise altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

DOLAR VE EURO DA REKOR YENİLEDİ

Para piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar endeksindeki gevşemeye rağmen dolar/TL'de tansiyon düşmedi ve dolar/TL'de zirve 4,65'in üzerine taşındı. Euro tarihi zirvesini 5,48'in üzerine çıkardı. Dün 4,60'tan geri gelen dolar kuru, sabah ilk işlemlerde 4,58 civarındaydı. Bir ara yönünü aşağı çeviren kurda düşüş 4,54 civarında son buldu ve yeniden yükselişe geçti. Öğle saatlerinde 4,59 civarında yatay seyreden kur bir anda 4,6227'ye kadar çıktı. Kur, saat 13:55'te 4,6180 seviyesinde yer aldı.