Son Dakika! Pendik'te Feribot İskeleye Çarptı: 7 Kişi Yaralandı!

Son Dakika! Pendik'te Feribot İskeleye Çarptı: 7 Kişi Yaralandı!

Son dakika! Pendik İDO İskelesinde bir feribot kıyıya yanaşırken iskeleye çarptı 7 kişi yaralandı.

Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

FERİBOT KIYIYA ÇARPTI, 7 KİŞİ YARALANDI

Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşırken iskeleye çarptı. Çarpma sırasında ayakta olan 7 yolcu düşerek yaralandı.

TEKNİK ARIZA OLDUĞU BELİRLENDİ

Yalova'dan gelen feribotun teknik bir arıza nedeniyle kıyıya çarptığı belirtildi. Ayaktaki yolcuların düşerek yaralandığı ifade edildi.

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YORUMLAR (5)

  • OFLU:
    sürekli feribota binerim. feribot yanaşmaya başlamadan halkımız aşağıya iniyor ve ayakta herhangi bir destek almadan bekliyor o çarpma anı şiddetli ise sağa sola savrulmuşlardır . Aslında suç inenlerde bizlerde az daha yanaşmasını bekle nedir bu acelemiz . Özellikle yaşlı varsa kötü :( Allah beterinden korusun geçmiş olsun.
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    MALMISIZOLM: kaptan iskeleye vurmuş, sen vatandaşı suçluyon. . . nolacadu millet emnıyet kemerümüğ takcak inerkene. . .
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