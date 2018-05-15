Son Dakika! Pendik'te Feribot İskeleye Çarptı: 7 Kişi Yaralandı!
Son dakika! Pendik İDO İskelesinde bir feribot kıyıya yanaşırken iskeleye çarptı 7 kişi yaralandı.
Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
FERİBOT KIYIYA ÇARPTI, 7 KİŞİ YARALANDI
Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşırken iskeleye çarptı. Çarpma sırasında ayakta olan 7 yolcu düşerek yaralandı.
TEKNİK ARIZA OLDUĞU BELİRLENDİ
Yalova'dan gelen feribotun teknik bir arıza nedeniyle kıyıya çarptığı belirtildi. Ayaktaki yolcuların düşerek yaralandığı ifade edildi.
YORUMLAR (5)
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amerıkada olsa hemen tazmınat davasıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sürekli feribota binerim. feribot yanaşmaya başlamadan halkımız aşağıya iniyor ve ayakta herhangi bir destek almadan bekliyor o çarpma anı şiddetli ise sağa sola savrulmuşlardır . Aslında suç inenlerde bizlerde az daha yanaşmasını bekle nedir bu acelemiz . Özellikle yaşlı varsa kötü :( Allah beterinden korusun geçmiş olsun.Cevap Yaz 8 1 Yayından KaldırMALMISIZOLM: kaptan iskeleye vurmuş, sen vatandaşı suçluyon. . . nolacadu millet emnıyet kemerümüğ takcak inerkene. . .2 4 Yayından Kaldır
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İstanbul halkına ve İdo’ya geçmiş olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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kaptan uyumuş ya la. . . trafiğe döndü bu işler de. .Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır