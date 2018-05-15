Son Dakika! İşsizlik Şubat'ta Düşüşe Geçti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 210 bin kişi artarak 28 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile %46,6 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 262 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,7'si tarım, %20'si sanayi, %7'si inşaat, %55,3'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,1 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2018 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 665 bin kişi artarak 31 milyon 520 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla %71,5, kadınlarda ise 1 puanlık artışla %33,3 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 32,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Şubat 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak %32,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %21,7 oldu.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 4,4 ARTTI

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2018 yılı I. döneminde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre %4,4 oranında artarak 3 milyon 714 bin kişi olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ARTTI, İŞSİZLİK AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 40 bin kişi artarak 28 milyon 961 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek %47,9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 11 bin kişi azalarak 3 milyon 149 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı değişim göstermeyerek %9,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak %53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 71 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 60 bin, inşaat sektöründe 3 bin ve hizmet sektöründe 49 bin kişi arttı.