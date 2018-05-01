1 Mayıs Nedeniyle Kapatılan Taksim Meydanı Yayalara Açıldı
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sabah saatlerinde kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yayalara açıldı.
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bariyerlerle yaya geçişine kapatılan Taksim Meydanı, saat 20.45'te yayalara açıldı.
BARİYERLER TOPLANIYOR
Belediye görevlileri bariyerleri toplamaya başladı. Meydanda bekleyen emniyet güçlerinin bir kısmı ayrılmaya başlarken, bir kısmı da görev noktalarında beklemeye devam ediyor.
İNSANLAR CADDEDE YÜRÜMEYE BAŞLADI
İstiklal Caddesi'nde yolu kapatan görevlilerin ayrılmasıyla birlikte insanlar caddede yürümeye başladı.
Öte yandan güvenlik nedeniyle kapatılan caddelerin açılmasının ardından araç geçişleri de başladı.