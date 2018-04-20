Derbideki Olaylar Nedeniyle 7 Kişi Daha Gözaltına Alındı
Polis, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında çıkan olaylar nedeniyle 7 kişiyi daha gözaltına aldı.
Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe – Beşiktaş maçında çıkan olaylarda siyah- beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, başından yaralanmış ve müsabaka tatil edilmişti.
Olayın gerçekleşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.D.'yi gözaltına aldı.
ÖNCE 32, SONRA 7 GÖZALTI DAHA
S.D ile birlikte 32 kişi daha maçın ardından gözaltına alınırken polis, son operasyonuyla 7 kişiyi daha gözaltına aldı.
YORUMLAR (3)
-
Edep yahu Adamları hem yaralamışsınız birde yaptığınız yorumlara bakın. Bu ne karaktersizliktir, bu ne çirkefliktir. Adamın ölmüş anasına küfret sonra milli hocamızı yarala. Birde suçu onlara at. Kalıbınıza yazıkCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Tinerciler bunlar Besiktas yolamis gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
BUNADA KUMPAS DİYOLAR YA KOMİK MEMLEKET OSSURSAM KUMPASCevap Yaz 1 Yayından Kaldır