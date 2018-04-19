Son Dakika! Erken Seçim Kararıyla Düşen Euro, Yeniden 5 Liraya Çıktı
Son dakika! Erken seçim kararının alınmasıyla düşen euro kuru, yeniden yükselişe geçerek 5 liraya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçime yönelik açıklamaları sonrası düşüşe geçen euro kuru, yeniden yükselişe geçerek 5 lira seviyesine çıktı.
4,95 LİRAYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ
Dün 4,9583'e kadar gerileyen euro/TL, şu dakikalarda 4,99'un üzerinde dengelendi.
GÖZLER MERKEZ'İN BEKLENTİ ANKETİNDE
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmaları ve açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.