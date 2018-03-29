Son Dakika! Türkiye Ekonomisi, 2017 Yılında Yüzde 7.4 Büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye, 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü.

EKONOMİ 2017'DE YÜZDE 7,4 BÜYÜDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre; Türkiye 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7,3; 2017 genelinde ise yüzde 7,4 büyüdü.

Öte yandan, 2017 ilk çeyreğinde büyüme yüzde 5,3'ten yüzde 5,4'e; 3. çeyrek büyüme rakamı ise yüzde 11,1'den yüzde 11,3'e revize edildi.

GSYH BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 19 ARTTI

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olarak gerçekleşti.

SEKTÖR KATMA DEĞERLERİ ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2017 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,7, sanayi sektörünün yüzde 9,2 inşaat sektörünün ise yüzde 8,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de 10,7 artış kaydetti.

TÜRKİYE, OECD ÜLKELERİ ARASINDA İRLANDA'DAN SONRA EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE

Türkiye, bu büyüme oranı ile OECD ülkeleri içerisinde yüzde 8,4 büyüyen İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

Ekonomistler 2017'de Türkiye ekonomisinin yüzde 7.3 büyümesini bekliyordu, 4. çeyrek büyüme beklentisi ise yüzde 7.1 düzeyindeydi.

Türkiye ekonomisi 2017 yılında birinci çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyümüştü.