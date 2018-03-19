Dolar Yılın En Yüksek Seviyesinde, Euro Rekor Tazeledi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde dolar yılın zirvesine çıkarken, euro rekor tazeledi. Dolar/TL yeni haftaya 3,95 liranın üzerinde başladı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren dolar 3,95 ile 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi gördü.

EURODA YENİ REKOR

Euro/TL rekorlarına bu hafta da devam ediyor. Euro 4,86'ü ilk kez aşarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Euro 4,86'a kadar yükseldi.

GÖZLER FED'DE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak.

Uzmanlar, bu hafta döviz piyasasında Fed'in faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve adımlarının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

DOLARDA KRİTİK SEVİYELER

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 3,9170 ve 3,9000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.