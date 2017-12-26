Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun Eski Danışmanı FETÖ'den 10 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın ardından davaya ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu. Buna göre Gürsul'un, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

11 SANIK HAKKINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Savcı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemişti.