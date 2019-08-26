(flaş) mehmet topal'ın yeni takımı belli oldu

(flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Mehmet Topal'ın arşiv görüntüleri.

26.08.2019 09:24
(flaş) mehmet topal'ın yeni takımı belli oldu

(flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu 

Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı 

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
Mehmet Topal'ın arşiv görüntüleri 
 


Kaynak: DHA
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