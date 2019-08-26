(flaş) mehmet topal'ın yeni takımı belli oldu
(flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Mehmet Topal'ın arşiv görüntüleri.
26.08.2019 09:24
(flaş) Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı
Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün öğleden sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Mehmet Topal'ın arşiv görüntüleri
Kaynak: DHA