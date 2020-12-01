Flaş görüntüler... MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisi kim? Aldattığı eski sevgilisi de evli çıktı

Eşini Tv8'de yayınlanan MasterChef programındaki bir editörle aldatan Somer Sivrioğlu, aylar süren sessizliğin ardından yasak aşkıyla bir otelde ortaya çıktı. MasterChef'te son günlerde en çok tartışılan konu Somer Sivrioğlu'nun eşini başka evli bir kadınla aldattığı olay. İşte, MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir?

Eşini Tv8'de yayınlanan MasterChef programındaki bir editörle aldatan Somer Sivrioğlu, aylar süren sessizliğin ardından yasak aşkıyla bir otelde ortaya çıktı. MasterChef'te son günlerde en çok tartışılan konu Somer Sivrioğlu'nun eşini başka evli bir kadınla aldattığı olay. İşte, MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir? MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisi kim? Sevgilisi de evli çıktı... İşte çok tartışılacak o sözler..

MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Avustralya'da eşi Aslı Sivrioğlu'yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul'a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu, eşini İstanbul'da esmer bir kadınla aldatmış ve iddialar çok konuşulmuştu.

Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu. Çift aldatma iddialarının ardından boşandı.

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer'in annesi de şef. Küçük yaşlardan beri yemeğe ilgili olan ünlü isim, Bilkent Turizm Otelcilik'ten mezun olduktan sonra 1996'da gittiği Avustralya'da 23 yıl kaldı.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans için Avustralya'ya gitti. Yurt dışındaki restoranlarda çalışan Somer Sivrioğlu, geleneksel yemeklerimizi barındıran menüsü ile Türk mutfağını tanıttı.

ASLI SİVİROĞLU: İHANETİ İNKAR ETMEDİ...

Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu 'ihaneti gözümle gördüm' dedi ve '2. Sayfa'ya yazılı bir açıklama yaptı:

''Arkadaşlarımın restoranda görüp, bana haber vermesiyle başladı. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım. Ne yazık ki Somer de ihaneti inkar etmedi."

"Son aylarda yaşadığım üzüntü bu hafta katbekat arttı. Duygusal bir zaman geçiriyorum. 2 evladım ve ailem bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Umarım bir an önce boşanma işlemimiz gerçekleşir ve her gün içinde bulunduğum bu durum sona erer."

ALDATTIĞI EDİTÖR KADIN DA BOŞANIYOR

Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı iddia edilen editör kadının da evli olduğu ortaya çıktı. Editör kadının eşi, yaptığı açıklamada geçen yılın son aylarında ihaneti öğrenerek boşanma davası açtığını söyledi.

ALDATTIĞINI KABUL ETTİ

Somer Sivrioğlu ile programda editör olarak çalışan ve evli olduğu öğrenilen genç kadın aynı programda jüri üyeliği yapan Hazer Amani'nin mekanında sarmaş dolaş görüntülendi. Somer Sivrioğlu, hakkında çıkan haberlerden günler sonra sessizliğini bozdu. Bir sosyal medya kullanıcısının "Verdiği röportajda eşini nasıl aldattığını anlattın mı?" sorusuna cevap veren Sivrioğlu, "Anlatmadım çünkü böyle bir şeyi merak edecek kadar ruh hastası olmayacağınızı düşündüm, yanılmışım pardon" diyerek iddiaları doğrulamış oldu.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Avustralya'da eşi Aslı Sivrioğlu'yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul'a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu'nun yasak bir aşk yaşadığı iddia edildi. Sivrioğlu'nun eşi aldatma iddialarını doğrularken ünlü şef sessizliğini korudu.