FLAŞ... FLAŞ.... FLAŞ...

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Dünya Sağlık Örgütü'den (DSÖ) oluşan 13 kişilik ekip, koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere salgının çıktığı ve hakkında bir çok spekülasyonların odak noktası olan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret ediyor.