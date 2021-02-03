FLAŞ... FLAŞ.... FLAŞ...

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03.02.2021 11:02 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:08
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Dünya Sağlık Örgütü'den (DSÖ) oluşan 13 kişilik ekip, koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere salgının çıktığı ve hakkında bir çok spekülasyonların odak noktası olan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'den (DSÖ) oluşan 13 kişilik ekip, koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere salgının çıktığı ve hakkında bir çok spekülasyonların odak noktası   olan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret ediyor. 

(Detaylar geliyor)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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