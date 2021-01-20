FLAŞ... FLAŞ.... FLAŞ...

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20.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:26
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ABD'de gerçekleşecek olan tarihi devir teslim töreni öncesi görevi bırakacak olan 45'inci Başkan Donal Trump'ın ekibindendeki stratejist olarak çalışan Steve Bannon, Elliott Broidy ve Paul Erickson'un da aralarında bulunduğu 73 kiş hakkında af kararı çıkardı.

ABD'de gerçekleşecek olan tarihi devir teslim töreni öncesi görevi bırakacak olan 45'inci Başkan Donal Trump'ın ekibindendeki stratejist olarak çalışan Steve Bannon, Elliott Broidy ve Paul Erickson'un da aralarında bulunduğu 73 kiş hakkında af kararı çıkardı.

(Detaylar geliyor)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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