FLAŞ… FLAŞ… FLAŞ…
11.01.2021 19:24 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:28
ABD'de Demokratlar Meclisi, Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskının ardından, Trump'ı 'ayaklanmayı kışkırttığı' gerekçesiyle azletmeye yönelik resmi suçlamada bulundu.
ABD'de Demokratlar Meclisi, Başkan Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskının ardından, Trump'ı 'ayaklanmayı kışkırttığı' gerekçesiyle azletmeye yönelik resmi suçlamada bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı