Son dakika dünya: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'dan koronavirüs aşısı açıklaması
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Son dakika dünya: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

24.11.2020 21:38 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:55
Son dakika dünya: ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Gelen son dakika haberine göre ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10 Aralık'tan hemen sonra dağıtımına başlanabileceğini söyledi.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar düzenlediği basın toplantısında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi. Azar, "Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık'tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz. Öte yandan AstraZeneca İngiltere ve Brezilya'daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu. AstraZeneca'dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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