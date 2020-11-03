KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis ilk kez bir araya geldi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis ilk kez bir araya geldi

03.11.2020 20:44 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:55
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis ilk kez bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, gayrı resmi toplantıda ilk kez bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, gayrı resmi toplantıda ilk kez bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tarar ile Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis'in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgahında yer alan görüşmesi, Türkiye saati ile 20.10'da başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşmede KKTC bayrağı rozetini takması dikkat çekti.


KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis ilk kez bir araya geldi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum lider Anastasiadis ilk kez bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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