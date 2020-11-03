FLAŞ… FLAŞ… FLAŞ…
03.11.2020 00:41 | Son Güncelleme: 03.11.2020 00:45
Avusturya'nın başkenti Viyana'da ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırıda ikiden fazla saldırgan olduğu duyuruldu.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırıda ikiden fazla saldırgan olduğu duyuruldu. Polisten yapılan açıklamada, saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı