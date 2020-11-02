Avusturya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı
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Avusturya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı

02.11.2020 23:18 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:26
Avusturya'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Avusturya'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Viyana'daki Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Avusturya medyası, polisin açılan ateşe karşılık verdiği ve saldırganın kaçtığını duyurdu. Çatışma sırasında bir polis memurunun yaralandığı, hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz bilinmediği bildirilirken; polisin saldırganı yakalamak için operasyon başlattığı bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çatışmanın ortasında kalan bir Türk vatandaşına "Çıkma çıkma oradan" diye bağırıldığı duyuldu.

VİYANA BÜYÜKELÇİSİ CEYHUN'DAN UYARI

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ülkedeki Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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