FLAŞ... FLAŞ...

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04.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:31
Rusya-Ukrayna sınırında silahlı çatışma: 1 ölüRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.
Rusya-Ukrayna sınırında silahlı çatışma: 1 ölü
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu. Sınırda yaşanan çatışmada 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı