ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Chauvin, serbest bırakıldı
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ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Chauvin, serbest bırakıldı

07.10.2020 20:54 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:04
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Chauvin, serbest bırakıldı

ABD'de George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in kefaletle serbest bırakıldığı duyuruldu.

ABD'de George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in kefaletle serbest bırakıldığı duyuruldu.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd'un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights'ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu. Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.


ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Chauvin, serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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