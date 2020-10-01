FLAŞ... FLAŞ...

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01.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:10
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a ültimatom: "1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan'daki Gorus bölgesine ateş açtımıştır.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a ültimatom: "1 Ekim sabahı Ermenistan Azerbaycan'daki Gorus bölgesine ateş açtımıştır. Ermenistan'dan atılan füzeler Cebrail-Fuzuli bölgesinde cepheye isabet etmiştir. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını derhal durdurmasını istiyoruz. Aksi takdirde misliyle karşılık verileceği konusunda uyarıyoruz"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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