Japonya'da iktidar partisinin başkanlığına Suga seçildi
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Japonya'da iktidar partisinin başkanlığına Suga seçildi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından Liberal Demokrat Parti'den (LDP) Devlet Bakanı Yoshihide Suga'nın iktidar partisinin yeni başkanı seçildiği duyuruldu.

Japonya'da iktidar partisinin başkanlığına Suga seçildi
14.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:28

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından Liberal Demokrat Parti'den (LDP) Devlet Bakanı Yoshihide Suga'nın iktidar partisinin yeni başkanı seçildiği duyuruldu.

Hafta içinde başbakanlık görevini devralması beklenen 71 yaşındaki Suga, LDP milletvekilleri ile partinin eyalet temsilciliklerinin oylarının dahil edildiği seçimde kullanılan toplam 534 oyun 377'sini alarak parti başkanlığına seçildi.


Kaynak: DHA

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