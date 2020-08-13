Flaş... Flaş... ABD Başkanı Trump, İsrail ve BAE'nin ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve BAE'nin ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurdu. İsrail ve BAE'nin ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ile BAE arasındaki barış anlaşması büyük bir ilerleme. Şimdi bölgede benzer anlaşmaların gerçekleşeceğini umuyorum" dedi.

Kaynak: DHA