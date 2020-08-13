Flaş... Flaş... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta 160 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan büyük patlamayla ilgili soruşturmaya ABD iç istihbarat servisi FBI'ın dahil olacağı bildirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta 160 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan büyük patlamayla ilgili soruşturmaya ABD iç istihbarat servisi FBI'ın dahil olacağı bildirildi. FBI'ın soruşturmaya katılacağı bilgisi ABD'li diplomat David Hale tarafından verildi.

Kaynak: DHA