Flaş... Flaş...

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta 160 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan büyük patlamayla ilgili soruşturmaya ABD iç istihbarat servisi FBI'ın dahil olacağı bildirildi.
13.08.2020 18:03 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:44
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta 160 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan büyük patlamayla ilgili soruşturmaya ABD iç istihbarat servisi FBI'ın dahil olacağı bildirildi. FBI'ın soruşturmaya katılacağı bilgisi ABD'li diplomat David Hale tarafından verildi.
Kaynak: DHA