Flaş… Flaş…

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü önünde bombalı saldırı gerçekleştirmek isteyen kişi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada patlama meydana geldi.
23.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:32
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü önünde bombalı saldırı gerçekleştirmek isteyen kişi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, ilk bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA