Flaş… Flaş… Somali'nin başkenti Mogadişu'da, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü önünde bombalı saldırı gerçekleştirmek isteyen kişi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada patlama meydana geldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü önünde bombalı saldırı gerçekleştirmek isteyen kişi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, ilk bilgilere göre, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA