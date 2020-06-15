Flaş... Flaş... Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin yeni Cumhurbaşkanı Ndayishimiye'nin yarın yemin töreniyle göreve başlayacağı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'nin yeni Cumhurbaşkanı Ndayishimiye'nin yarın yemin töreniyle göreve başlayacağı bildirildi.

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza 8 Haziran'da geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Nkurunziza'nın ölüm nedeninin koronavirüs olduğu ortaya çıkmıştı.Burundi'nin yeni Cumhurbaşkanı Ndayishimiye'nin yarın yemin töreniyle göreve başlayacağı bildirildi. Burundi'nin eski Cumhurbaşkanı Nkurunziza'ın ölümünün koronavirüs kaynaklı olduğu anlaşılan ve 56 yaşındaki Nkurunziza, salgın nedeniyle ölen ilk devlet başkanı olmuştu.

Kaynak: DHA