Flaş… Flaş…

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Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu karşısında geri çekilmeye devam eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra Hava Üssü'nden geri çekilmeye hazırlandığını duyurdu.
05.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:39
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu karşısında geri çekilmeye devam eden gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra Hava Üssü'nden geri çekilmeye hazırlandığını duyurdu.
Kaynak: DHA