Flaş… Flaş…

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Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinde tuttuğu kentlerdeki vatandaşlara, karşı koyma ve meşrutiyete geri dönme çağrısında bulundu.
05.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:20
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinde tuttuğu kentlerdeki vatandaşlara, karşı koyma ve meşrutiyete geri dönme çağrısında bulundu.
Kaynak: DHA