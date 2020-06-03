Flaş… Flaş… ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusun son çare olması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusun son çare olması gerektiğini söyledi. Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA