Flaş… Flaş…

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusun son çare olması gerektiğini söyledi.
03.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:17
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ordunun ABD'deki protestoları durdurma konusun son çare olması gerektiğini söyledi. Esper yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı'nı politikadan uzak tutmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Esperin, bu ifadelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ters düşmesi dikkat çekti.
Kaynak: DHA