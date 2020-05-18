Flaş… Flaş…

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Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklerin başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladığı duyuruldu.
18.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:04
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birliklerin başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladığı duyuruldu.
Kaynak: DHA