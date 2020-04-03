Flaş... Flaş...

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Flaş...Koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alınan Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, El. Venizelos isimli kruvaziyer gemiyle ilgili yeni gelişme yaşandı.
03.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:18
Flaş...Koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alınan Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, El. Venizelos isimli kruvaziyer gemiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Yunanistan'dan gelen son bilgilere toplam 383 yolcusu bulunan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Kaynak: DHA