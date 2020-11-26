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26.11.2020 10:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:42
Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş, pilotlara bombalama talimatını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı Hakan Karakuş, pilotlara bombalama talimatını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tanju Özkaya