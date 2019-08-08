08.08.2019 14:11

MHP Lideri Bahçeli; "Anayasal düzeni yıkmak için kan döken, eylem yapan bir terör örgütüne destek olan sözde akademisyenlerle ilgili verilen cezaların neresinde hak ihlali vardır? Bunlar haklı değil, haysiyetsizdir. Hainlerle ilgili hak ihlali kararı verenler mahşeri vicdanda vebal altındadır. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararıyla hakkın doğasına zarar vermiştir."

Kaynak: DHA