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Bakan Soylu: Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesindedir.

Bakan Soylu: Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesindedir. 2014'te yıllık 5 bin 558'di, oysa geçen yıl 130'a bu yıl için ise son güncel rakamla 52'ye düşmüştür. Bu yıl içinde 14 yaşında Mardin'den bir kızımız katıldı. Bunun hesabını veremeyiz. Örgütte teslim olma eğilimi de artmaktadır. İkna yoluyla teslim olanların sayısı bu yıl için 215'tir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı