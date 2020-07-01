FLAŞ / 5 Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü vaka sayısı 1192, hayatını kaybedenlerin sayısı 19, iyileşen sayısı 2 bin 311, yoğun bakım hasta sayısı bin 35, entübe hasta sayısı 362, test sayısı ise 52 bin 313. Son bir ayda vefat edenlerin yaş ortalaması 70.4.

Sağlık Bakanı Koca: Bugünkü vaka sayısı 1192, hayatını kaybedenlerin sayısı 19, iyileşen sayısı 2 bin 311, yoğun bakım hasta sayısı bin 35, entübe hasta sayısı 362, test sayısı ise 52 bin 313. Son bir ayda vefat edenlerin yaş ortalaması 70.4

Kaynak: DHA