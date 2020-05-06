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Bakan Koca: Bilim Kurulu ile görüşülen, federasyonun (TFF) kararıyla ilgili herhangi bir durum söz konusu olmadı.

Bakan Koca: Bilim Kurulu ile görüşülen, federasyonun (TFF) kararıyla ilgili herhangi bir durum söz konusu olmadı. Dün Bilim Kurulu Başkanı ile bir görüşmemiz oldu ve açıklama yapmıştık. Özellikle bu konu, geniş kitleleri ilgilendiren bir alan ve bu kararı federasyonun vermesi gerektiğini ifade etmiştim. Karar kendisinindir, sorumluluk da bu bağlamda federasyonundur.

Kaynak: DHA