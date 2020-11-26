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Bakan Soylu: Teröre saha baskısı sonucu meydana gelen terör eylemleri son 5 yılda 2 bin 817'den 287'ye gerilemiştir.

Bakan Soylu: Teröre saha baskısı sonucu meydana gelen terör eylemleri son 5 yılda 2 bin 817'den 287'ye gerilemiştir. Önemli bir gösterge olan yurtiçi terörist sayısı 2016'daki 2 bin 475-2 bin 780 bandındaki sayıdır. BU verdiğim sayı Aliboğazın'daki terörist sayısıdır. Şu andaki sayısı ilk kez açıklıyorum. Şu an için 320'ye düşmüştür. Bu sayı tarihinin en düşük sayısıdır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı