flaş//4
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

flaş//4

26.11.2020 10:36 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:42
flaş//4

Bakan Soylu: Teröre saha baskısı sonucu meydana gelen terör eylemleri son 5 yılda 2 bin 817'den 287'ye gerilemiştir.

Bakan Soylu: Teröre saha baskısı sonucu meydana gelen terör eylemleri son 5 yılda 2 bin 817'den 287'ye gerilemiştir. Önemli bir gösterge olan yurtiçi terörist sayısı 2016'daki 2 bin 475-2 bin 780 bandındaki sayıdır.  BU verdiğim sayı Aliboğazın'daki terörist sayısıdır. Şu andaki sayısı ilk kez açıklıyorum. Şu an için 320'ye düşmüştür. Bu sayı tarihinin en düşük sayısıdır.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması
BAE'de 4 Aralık'tan itibaren Cuma namazları yeniden kılınacak
BAE'de 4 Aralık'tan itibaren Cuma namazları yeniden kılınacak
Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
Şişli'de taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Bülent Turan Meral Akşener Alaattin Çakıcı
Magazin Sıla Şevval Sam Enes Batur Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Deniz Türüç Ersun Yanal Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Kasım Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: flaş//4 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 10:41:36. #1.15#
title