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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bayramda altıncı defa 12,4 milyon emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödeyeceğiz.
27.07.2020 18:56 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bayramda altıncı defa 12,4 milyon emeklimize 1000'er lira bayram ikramiyelerini ödeyeceğiz. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64,2 milyar liradır.
Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini bayram öncesinde yapacağız. 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız.
Kaynak: DHA